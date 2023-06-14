Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель Министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 Канал. По ее словам, если об освобождении населенного пункта сообщать непосредственно в момент деоккупации, это будет мешать воинам закрепиться там.
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Информационная тишина помогает ВСУ
Маляр подчеркнула, что ключевая задача украинской информационной политики – помогать Вооруженным Силам и поддерживать их. Информационная кампания при наступлении – это часть общего военного плана. В частности, в принятии решений по информированию принимает участие главком ВСУ Валерий Залужный.
Военную информацию нельзя разглашать в тот момент, когда произошло событие. Если наши военные освобождают определенный населенный пункт, им нужно время для того, чтобы там закрепиться. Если мы сообщаем об освобождении населенного пункта непосредственно в момент, когда они его освободили, мы просто у них забираем возможность там закрепиться,
– объяснила заместитель Министра обороны.
Она добавила, что в таком случае враг, пользуясь открытыми источниками:
- очень быстро реагирует и возвращается туда,
- фиксирует потери ВСУ, определяя свою эффективность.
"Поэтому нам так же важно эту информацию сначала отработать подразделениями информационной безопасности ВСУ, почистить, как мы говорим, эту информацию, и потом уже вычищенную, которая ничего не даст врагу, мы ее подаем", – подытожила Маляр.
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Коротко о контрнаступлении ВСУ
- Недавно президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что украинские военные уже начали контрнаступление. По его словам, операции Сил обороны продлятся недели, если не месяцы.
- Журналист и независимый эксперт Иван Киричевский объяснил, почему Украина начала контрнаступление без официального объявления. По его мнению, сейчас происходит подготовительный этап – ВСУ ищут слабые места в обороне россиян и пытаются их расшатать.
- Стоит отметить, что украинское контрнаступление уже испугало кремлевского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в разговоре с 24 Каналом.
- В частности, он упомянул последнюю пресс-конференцию диктатора с российскими "военкорами", где тот отрицал успехи ВСУ и обвинял Украину в подрыве Каховской ГЭС, который на самом деле совершила Россия.