Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. Он добавил, что это не простая задача, но именно это может вынудить руководство России пойти на переговоры на украинских условиях.

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Стратегическая задача ВСУ

По его словам, в предстоящих наступательных действиях Вооруженным Силам Украины нужно решить задачу не только по деоккупации захваченных территорий, но и решить задачу стратегического уровня – нанести российской армии тяжелое поражение на поле боя.

"Это не простая задача, но ее нужно решить, если мы ставим целью уничтожение военного потенциала противника. Именно это может привести к дальнейшим мирным переговорам на украинских условиях", – подчеркнул Романенко.

Игорь Романенко о предстоящем контрнаступлении: смотреть видео

Не достаточно только выгнать оккупантов

Военный эксперт рассказал, что во время Херсонской операции, когда была освобождена правобережная часть области, ВСУ сумели оттеснить достаточно мощную группировку россиян – ориентировочно 20 – 25 тысяч военных. К сожалению, они сумели достаточно организованно отступить вместе с техникой, которую потом применяли в наступательных операциях на востоке Украины.

"Именно там была реализована тактика ослабления логистических цепочек противника, по которым наносили мощные удары. Россияне поняли, что чем дальше, тем хуже положение тех войск и они будут уничтожены. Поэтому они избрали путь выхода живой силы с техникой, которую, к сожалению, потом использовали против Сил обороны на востоке", – подчеркнул Романенко.

Контрнаступление ВСУ