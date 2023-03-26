Подоляк – советник главы Офиса Президента – в эфире телемарафона прокомментировал заявление заместительницы министра обороны Маляр, сообщает 24 Канал. Подоляк отметил, что ни о каком ограничении слова или цензуре здесь не говорится. Заявление Маляр – абсолютно резонное.

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Мы слишком многое обсуждаем сценарные планы. На каком направлении будет контрнаступление. В каком количестве. Когда. Мне кажется это немного странно. Меньше нужно говорить об оперативных планах,

– заявил Подоляк.

Он добавил, что можно обсуждать последствия тех или иных действий. В то же время, проговаривать в прямом эфире сценарные действия ВСУ – слишком.

Подоляк заметил, когда будут результаты контрнаступления, их обсудят. Но не нужно заранее говорить и давать информацию врагу.

Что сказала Маляр о контрнаступлении

Маляр заявила, что украинцам не стоит обсуждать контрнаступление ВСУ в публичном пространстве. В частности, режим тишины должны соблюдать журналисты и эксперты. Маляр подчеркнула, что обнародовать стратегические военные планы и замыслы в Украине имеют право только 3 человека: Владимир Зеленский, Алексей Резников и Валерий Залужный.