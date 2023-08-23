Об этом во время брифинге на саммите "Крымской платформы" рассказал Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это нанесет значительный ущерб для нашего государства, информирует 24 Канал.
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Зеленский раскритиковал предложения о переносе сил
Глава государства подчеркнул, что во время того, как аналитики делают предложения на "растягивание войск", они не учитывают опасность, которую россияне представляют на Востоке нашего государства.
"Кто-то понимает из специалистов, сколько там оккупантов (на восточных рубежах обороны – 24 Канал). Там находится 200 тысяч (российских солдат – 24 Канал)", – сказал Зеленский.
Он отметил, что после того, как наше военное командование перетянет силы с Востока на другие направления, россияне могут начать сами контратаковать.
После этого (перетягивание украинских сил с Востока – 24 Канал) последует: наступление на Славянск, Краматорск. Далее они пойдут на Павлоград, Днепр, Харьков и отрежут берега (реки Днепр – 24 Канал),
– заметил президент.
Он считает, что именно такая надежда у российских захватчиков остается. Однако Зеленский заверил, что ни один из наших городов Украина не отдаст и призвал всех аналитиков мира "не рассчитывать на это".
Президент рассказал, что будет с мобилизацией дальше
- Владимир Зеленский отметил, что разговоры о том, чтобы увеличить количество мобилизованных украинцев, ведутся военным командованием. По его словам, военные уже просили об этом.
- В то же время, глава государства подчеркнул, что этот процесс невозможен без полного порядка в органах ТЦК и СП, а также ВЛК. Именно они отвечают за мобилизацию.
- В заключение глава государства сказал, что после того, как все проблемы в этих органах устранят, можно будет говорить об увеличении призыва в ряды Вооруженных Сил.