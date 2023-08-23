Об этом во время брифинге на саммите "Крымской платформы" рассказал Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это нанесет значительный ущерб для нашего государства, информирует 24 Канал.

Смотрите также Деокупация Крыма: Зеленский рассказал, как будут реинтегрировать украинский полуостров

Зеленский раскритиковал предложения о переносе сил

Глава государства подчеркнул, что во время того, как аналитики делают предложения на "растягивание войск", они не учитывают опасность, которую россияне представляют на Востоке нашего государства.

"Кто-то понимает из специалистов, сколько там оккупантов (на восточных рубежах обороны – 24 Канал). Там находится 200 тысяч (российских солдат – 24 Канал)", – сказал Зеленский.

Он отметил, что после того, как наше военное командование перетянет силы с Востока на другие направления, россияне могут начать сами контратаковать.

После этого (перетягивание украинских сил с Востока – 24 Канал) последует: наступление на Славянск, Краматорск. Далее они пойдут на Павлоград, Днепр, Харьков и отрежут берега (реки Днепр – 24 Канал),

– заметил президент.

Он считает, что именно такая надежда у российских захватчиков остается. Однако Зеленский заверил, что ни один из наших городов Украина не отдаст и призвал всех аналитиков мира "не рассчитывать на это".

Президент рассказал, что будет с мобилизацией дальше