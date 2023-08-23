Про це під час брифінгу на саміті "Кримської платформи" розповів Президент України Володимир Зеленський. За його словами, це спричинить значну шкоду для нашої держави, інформує 24 Канал.

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Зеленський розкритикував пропозиції про перенесення сил

Глава держави наголосив, що під час того, як аналітики роблять пропозиції на "розтягнення військ", вони не враховують небезпеку, яку росіяни становлять на Сході нашої держави.

"Хтось розуміє з фахівців, скільки там окупантів (на східних рубежах оборони – 24 Канал). Там перебуває 200 тисяч (російських солдатів – 24 Канал)", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що після того, як наше військове командування перетягне сили зі Сходу на інші напрямки росіяни можуть почати самі контратакувати.

Після цього (перетягнення українських сил зі Сходу – 24 Канал) буде наступне: наступ на Слов'янськ, Краматорськ. Далі вони підуть на Павлоград, Дніпро, Харків і відріжуть береги (річки Дніпро – 24 Канал),

– зауважив президент.

Він вважає, що саме така надія у російських загарбників лишається. Однак Зеленський запевнив, що жодне з наших міст Україна не віддасть і закликав всіх аналітиків світу "не розраховувати на це".

Президент розповів, що буде з мобілізацією далі