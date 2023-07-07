Не завышайте ожидания

К сожалению, завышенные ожидания и непонимание происходящих процессов очень часто бросают наших граждан в состояние вдохновенного разочарования. Так же как контрнаступление, которое сейчас происходит. Большинство общества ожидало некоего молниеносного прорыва и всеобщего доминирования.

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Когда же Силы обороны Украины активизировались, многие не поняли, что происходит. Люди начали черпать информацию с вражеских площадок, не только погружаясь в манипулятивную депрессию, но и принося ее в наше информационное пространство.

Все это из-за банального непонимания процессов. Из-за незнания того, чем являются линии обороны врага.

Из-за непонимания, зачем проводится разведка боем.

Из-за нежелания слышать то, о чем говорят им не только умные люди, которых благо немало в эфире (а не так, как в 2014 году), но и официальные лица с высоким уровнем доверия.

Я в течение всего этого времени не изменил своего мнения – Украина не станет членом НАТО, пока не закончится война. Лишь после этого наше государство вольется в Североатлантический альянс с ускорением, возможно, большим, чем это сделала Финляндия. Но не раньше.

А потому – не завышайте ожидания.

Ждали блокбастер, а получили рутину

А вот чего можно ожидать? Расширение поддержки. Предоставление новой номенклатуры вооружений. Ряд нового формата инициатив способствующих повышению обороноспособности Украины. Однако проблема в том, что все это будет произнесено неинтересным, серым, бюрократическим языком.

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С другой стороны, все это поможет нам быть сильнее. Поэтому и сравнение с наступлением вполне уместно, как мне кажется. Люди ждали блокбастер от Майкла Бэя, а получили кровавую рутину, и разочаровались. Хотя виноваты в этом исключительно они сами. Сопли разочарованных ребятам на фронте никак не помогут.

Хотя, в свою очередь, наступление идет по плану. Множество факторов указывают на это, начиная от рекордных потерь оккупантов в технике и заканчивая вклиниванием ВСУ в самую сложную полосу обеспечения, до переднего края основной линии обороны, без привлечения главных ударных сил.

Аналогично и НАТО. Будьте реалистами, никто Украину не примет в Альянс, пока идет война. Хотя Украина НАТО сейчас, как гарант безопасности в Европе, нужнее, чем самой Украине членство в НАТО.

Не завышаем ожидания, получаем максимальную прибыль без неуместных фантазий от практичности процесса.