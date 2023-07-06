Новорожденный агент НАТО: перл российской логики

Это то, что они совершенно откровенно говорят о том, что хотят с нами сделать. Если кто-нибудь вдруг включит российский телевизор сегодня, то узнает, что во Львове была встреча генералов НАТО и их подчиненных.

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Все они в гражданских объектах "задумывали" что-то очень и очень плохое. Именно так русские нацисты объяснят убийство пятерых и ранение нескольких десятков людей в нашем прекрасном Львове.

Логика оккупантов очень проста – если вас успешно атаковали ракетами, значит вы были агентом НАТО независимо от того, сколько вам лет – 2 дня или 98 лет. Мы будем мстить за все эти страдания, которые приносят нам русские оккупанты.

Оккупанты снова собрались на Киев

Россияне четко и откровенно декларируют, что хотят убить в Украине абсолютно всех. Истинный российский ариец Петр Толстой уже заслужил себе отдельную камеру во время трибунала. Он заявил, что российская армия сожжет всех, кто поднял руку на оккупантов. То есть, руку на этого оккупанта подняли сегодня ночью во Львове?

Они пришли в нашу страну, чтобы нас сжечь. Так что кто здесь нацист объяснять уже не надо, а правила здравого смысла говорят, что тот, кто пересек чужую границу, и является нацистом.

Почему для Толстого будет отдельный ряд подсудимых? Он предлагает совершить в Украине геноцид. При этом россиянин традиционно добавил, что "скоро их армия дойдет до Киева". Желание это было бы хорошее до тех пор, пока мы не уничтожили несколько сотен вражеских солдат. Сейчас он делает вид, что ничего не случилось, а в Киев таки можно заехать на танке.

Что ж, российских граждан Толстому точно не жалко. Нас, конечно, тоже. Ребят, попытка дойти до Киева уже была. Мы всех уничтожили. Остальных ждут те же последствия.