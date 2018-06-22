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Контроль и штрафы на растаможивание автомобиля: с какими суммами столкнутся водители

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Стоимость растаможки иномарок вскоре может увеличиться. Таким способом пытаются побороть нелегальный ввоз автомобилей. Как будут вычислять новый акцизный налог и какими будут контроль и штрафы – далее в сюжете.

Машина Андрея принадлежит литовской компании, в народе такие называют евробляхами. Автомобилю 11 лет. И растаможить его нереально. Ведь автомобили, выпущенные до 2010 года, в Украине не регистрируют. Поэтому ездит Андрей на свой страх и риск. В любое время его могут оштрафовать на 8500 гривен за нарушение срока пребывания автомобиля на территории Украины.

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Михаил по примеру товарища также купил себе мощный джип с полным фаршем. Говорит, сменил старого железного коня с украинскими номерами на этого красавца без каких-либо сомнений. Потратил на него 8 тысяч евро, а у нас такой стоит около 20-22 тысяч евро.

Таких уроженцев Литвы, Молдовы, Польши, Германии на украинских дорогах официально свыше трехсот тысяч, а на самом деле, говорят около трех миллионов. И всех ввозили транзитом. То есть, машина принадлежит иностранцам, которые дают украинском право на эксплуатацию. По закону водителя должны штрафовать уже через 5-10 дней после пересечения границы.

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Чтобы не платить, можно вернуться в страну, где машина зарегистрирована или перерегистрировать ее в Украине. Однако, сделать это не так просто. Облегчить жизнь владельцам евроблях взялись в Верховной Раде. Предлагают снизить акциз и позволить растамаживать автомобиль любого возраста. Избранники предложили считать акцизный налог по такой системе: базовая ставка умноженная на возраст автомобиля и объем двигателя.

Базовая ставка зависит от топлива: бензиновый двигатель – 50 евро, дизельный – 75. Например, Саша хочет привезти из Польши бензиновый Chevrolet Аveo 2015 года с объемом 1.6. Ставка будет выглядеть так ^50 евро умножить на 2 полных года автомобиля и на объем 1.6, что буде равно 160 евро. Но это только вершина айсберга.

Налоги мы не меняем, они действующие. То есть ставка ввозной пошлины 10%, ставка НДС 20%,
– отметила председатель налогового комитета парламента Нина Южанина.

То есть, если Саша купил автомобиль за 3 тысячи евро, то по нынешнему закону он заплатит примерно полторы тысячи евро за растаможку. У водителей есть 180 дней для проведения всех процедур, чтобы растаможить автомобиль законно. На тех, кто собирается пренебрегать законом, ожидают большие штрафы.

85 тысяч гривен – заплатят те, кто не растаможивал автомобиль от десяти дней до месяца. Сейчас штраф в десять раз ниже. 170 тысяч гривен грозит тем, кто не растаможивал машину более 30 дней. Но не все так просто. С одной стороны, акциз на новые автомобили уменьшат. С другой, чем он старше, тем дороже его растаможить. А вот покупать новые поощрит разве что увеличение доходов.

Автор: Анна Калюжная
Теги: Новости Украины пошлина Иностранные номера Транспорт Авто
Источник: 24 канал
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