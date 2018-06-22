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Контроль і штрафи на розмитнення авто: з якими сумами зіткнуться водії

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Вартість розмитнення імпортних машин незабаром може збільшитися. Таким способом намагаються побороти нелегальне ввезення авто. Як будуть обчислювати новий акцизний податок та якими будуть контроль і штрафи – далі у сюжеті.

Машина Андрія належить литовській компанії, у народі такі називають євробляхами. Автомобілю 11 років. І розмитнити його нереально. Адже авто, випущені до 2010 року, в Україні не реєструють. Тож їздить Андрій на свій страх і ризик. Будь-коли його можуть оштрафувати на 8500 гривень за порушення строку перебування авто на території України. 

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Михайло за прикладом товариша також купив собі потужний джип із повним фаршем. Каже, змінив старенького залізного коня з українськими номерами на цього красеня без будь-яких сумнівів. Витратив на нього 8 тисяч євро, а у нас такий коштує близько 20-22 тисяч євро.

Таких уродженців Литви, Молдови, Польщі, Німеччини на українських дорогах офіційно понад триста тисяч, а насправді, кажуть близько трьох мільйонів. І усіх ввозили транзитом. Тобто, машина належить іноземцям, які дають українцям право на експлуатацію. За законом водія повинні штрафувати вже за 5-10 днів після перетину кордону.

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Щоб не платити, можна повернутися до країни, де машина зареєстрована або ж перереєструвати її в Україні. Однак, зробити це не так і просто. Полегшитити життя власникам євроблях взялися у Верховній Раді. Пропонують знизити акциз та дозволити розмитнювати авто будь-якого віку. Обранці запропонували рахувати акцизний податок за такою системою: базова ставка помножена на вік автомобіля і об'єм двигуна.

Базова ставка залежить від палива: бензиновий двигун – 50 євро, дизельний – 75. Наприклад, Сашко хоче привезти із Польщі бензиновий Chevrolet Аveo 2015 року з об'ємом 1.6. Ставка виглядатиме так^ 50 євро помножити на 2 повних роки авто та на об'єм 1.6, що дорівнюватиме 160 євро. Але це ж тільки вершина айсберга. 

Податки ми не змінюємо, вони діючі. Тобто ставка ввізного мита 10%, ставка ПДВ 20%,
– наголосила голова податкового комітету парламенту Ніна Южаніна.

Тобто якщо Сашко купив авто за 3 тисячі євро, то за нинішнім законом він заплатить приблизно півтори тисячі євро за розмитнення. У водіїв є 180 днів для проведення всіх процедур, щоб розмитнити авто в законний спосіб. На тих, хто збирається нехтувати законом, чекають великі штрафи.

85 тисяч гривень – заплатять ті, хто не розмитнював авто від десяти днів до місяця. Зараз штраф у десять разів нижчий. 170 тисяч гривень загрожує тим, хто не розмитнював машину понад 30 днів. Та не все так просто. З одного боку, акциз на новіші автомобілі зменшать. З другого, що він старший, то дорожче його розмитнити. А от купувати нові заохотить хіба збільшення доходів.

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Авто Транспорт Іноземні номери мито
Джерело: 24 канал
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