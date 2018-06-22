Контроль і штрафи на розмитнення авто: з якими сумами зіткнуться водії

Контроль і штрафи на розмитнення авто: з якими сумами зіткнуться водії658 Читать новость на русском
Вартість розмитнення імпортних машин незабаром може збільшитися. Таким способом намагаються побороти нелегальне ввезення авто. Як будуть обчислювати новий акцизний податок та якими будуть контроль і штрафи – далі у сюжеті.
Машина Андрія належить литовській компанії, у народі такі називають євробляхами. Автомобілю 11 років. І розмитнити його нереально. Адже авто, випущені до 2010 року, в Україні не реєструють. Тож їздить Андрій на свій страх і ризик. Будь-коли його можуть оштрафувати на 8500 гривень за порушення строку перебування авто на території України.
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Михайло за прикладом товариша також купив собі потужний джип із повним фаршем. Каже, змінив старенького залізного коня з українськими номерами на цього красеня без будь-яких сумнівів. Витратив на нього 8 тисяч євро, а у нас такий коштує близько 20-22 тисяч євро.
Таких уродженців Литви, Молдови, Польщі, Німеччини на українських дорогах офіційно понад триста тисяч, а насправді, кажуть близько трьох мільйонів. І усіх ввозили транзитом. Тобто, машина належить іноземцям, які дають українцям право на експлуатацію. За законом водія повинні штрафувати вже за 5-10 днів після перетину кордону.
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Щоб не платити, можна повернутися до країни, де машина зареєстрована або ж перереєструвати її в Україні. Однак, зробити це не так і просто. Полегшитити життя власникам євроблях взялися у Верховній Раді. Пропонують знизити акциз та дозволити розмитнювати авто будь-якого віку. Обранці запропонували рахувати акцизний податок за такою системою: базова ставка помножена на вік автомобіля і об'єм двигуна.
Базова ставка залежить від палива: бензиновий двигун – 50 євро, дизельний – 75. Наприклад, Сашко хоче привезти із Польщі бензиновий Chevrolet Аveo 2015 року з об'ємом 1.6. Ставка виглядатиме так^ 50 євро помножити на 2 повних роки авто та на об'єм 1.6, що дорівнюватиме 160 євро. Але це ж тільки вершина айсберга.
Податки ми не змінюємо, вони діючі. Тобто ставка ввізного мита 10%, ставка ПДВ 20%,
– наголосила голова податкового комітету парламенту Ніна Южаніна.
Тобто якщо Сашко купив авто за 3 тисячі євро, то за нинішнім законом він заплатить приблизно півтори тисячі євро за розмитнення. У водіїв є 180 днів для проведення всіх процедур, щоб розмитнити авто в законний спосіб. На тих, хто збирається нехтувати законом, чекають великі штрафи.
85 тисяч гривень – заплатять ті, хто не розмитнював авто від десяти днів до місяця. Зараз штраф у десять разів нижчий. 170 тисяч гривень загрожує тим, хто не розмитнював машину понад 30 днів. Та не все так просто. З одного боку, акциз на новіші автомобілі зменшать. З другого, що він старший, то дорожче його розмитнити. А от купувати нові заохотить хіба збільшення доходів.