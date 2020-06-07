Предыдущие 5 лет в новостях чуть ли не каждый день была информация о достижениях и реформах Вооруженных сил Украины. Однако за последний год мы о них почти ничего не слышим. Причиной является то, что многие программы требуют определенной секретности, но их контролирует президент Зеленский.

О достижениях Вооруженных сил Украины и закрытых проектах – в интервью программы "Есть вопрос" на 24 канале рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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О ракетной программе

На вопрос журналиста, будет ли завершена ракетная программа, Данилов ответил, что она отрабатывается.

Скажем так, у нас по ракетной программе, слава Богу, все хорошо. Я не могу вам говорить детали, но поверьте, она находится на контроле у ​​Владимира Зеленского и мы периодически имеем доклады о том, что и как происходит в ракетной программе,

– отметил Данилов.

Он также добавил, что СНБО – это орган, который собирает и аккумулирует все процессы, которые есть в секторе безопасности обороны. На сегодня, у него нет больших провалов. Однако ранее многие процессы были публичными, так как речь шла о том, что не хватало одежды или оружия. Но сейчас ситуация изменилась.

О закрытых проектах

По его словам, в 2014 году на фронте ситуация была горячей. А сегодня мы понимаем, что там происходит каждый день.

"Была первичная ситуация, когда у нас были проблемы во многих сферах. Сейчас они более или менее решены, закрыты. Сейчас другой этап – например, ракетное вооружение. Это другие технологии, но они не являются публичными. Мы не можем каждый день рассказывать о тех закрытых проектах, которые существуют в нашей стране. Поверьте, их много, они очень современные и мы благодарны партнерам, которые помогают во многих вопросах", – пояснил Данилов.

Он отметил, что есть определенные вещи, которые нельзя выносить на публику. Секретарь СНБО добавил: "Таких вещей появилось значительно больше, чем в 2014 – 2017 годах".

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