Попередні 5 років у новинах ледь не щодня була інформація про досягнення й реформи Збройних сил України. Проте за останній рік ми про них майже нічого не чуємо. Причиною є те, що багато програм вимагають певної секретності, але їх контролює президент Зеленський.

Про досягнення Збройних сил України та закриті проєкти – в інтерв'ю програми "Є питання" на 24 каналі розповів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

Читайте інтерв'ю тут Про ракетну програму ЗСУ та створення нового міністерства: інтерв'ю з Даніловим

Про ракетну програму

На запитання журналіста, чи буде завершена ракетна програма, Данілов відповів, що вона відпрацьовується.

Скажімо так, у нас по ракетній програмі, Богу дякувати, усе добре. Я не можу вам говорити деталі, але повірте, вона перебуває на контролі у Володимира Зеленського й ми періодично маємо доповіді щодо того, що і як відбувається в ракетній програмі,

– зазначив Данілов.

Він також додав, що РНБО – це орган, який збирає й акумулює всі процеси, які є в секторі безпеки оборони. Станом на сьогодні, він не бачить великих провалів. Проте раніше багато процесів були публічними, бо йшлося про те, що не вистачало одягу чи озброєння. Але зараз ситуація змінилась.

Про закриті проєкти

За його словами, у 2014 році на фронті ситуація була гарячішою. А сьогодні ми розуміємо, що там відбувається кожного дня.

"Була первинна ситуація, коли в нас були проблеми в багатьох сферах. Зараз вони більш-менш вирішені, закриті. Зараз інший етап – наприклад, ракетне озброєння. Це інші технології, але вони не є публічними. Ми не можемо кожного дня розповідати про ті закриті проєкти, які існують у нашій країні. Повірте, їх багато, вони дуже сучасні й ми вдячні партнерам, які допомагають у багатьох питаннях", – пояснив Данілов.

Він наголосив, що є певні речі, які не можна виносити на публіку. Секретар РНБО додав: "Таких речей з'явилось значно більше, ніж було у 2014 – 2017 роках".

Дивіться інтерв'ю з Олексієм Даніловим: відео