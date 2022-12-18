По данным испанских СМИ, инцидент произошел еще в пятницу, 16 декабря. Сотрудники почты сразу сообщили полиции Каталонии о подозрительном пакете для украинского дипломатического учреждения.

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Была ли в конверте взрывчатка

По данным СМИ, конверт сразу проверили на наличие взрывчатки внутри. К счастью, ее там не нашли. Однако правоохранители открыли уголовное производство из-за этого конверта.

Что было внутри – точно неизвестно. СМИ предполагают, что в конверте снова могли быть остатки животных. В частности, украинские дипломаты в Испании уже получали конверт с глазами животных.

Конвертный террор в Испании

Уже почти 3 недели длится конвертный террор против украинских дипломатов, начавшийся с украинского посольства в Мадриде 30 ноября. Взрыв раздался, когда комендант осматривал посылку. Муж получил ранения.

Впоследствии, 2 декабря, стражи порядка прибыли на территорию посольства в Мадриде, поскольку дипломаты получили новый пакет.

За неделю в мире зафиксировали более 30 случаев угроз украинским дипломатам в 15 странах мира. Таким образом, враг пытается запугать дипломатов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на всех конвертах – один и тот же адрес отправителя: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Предпочтительно посылки отправляли из почтовых отделений, не оборудованных системами видеонаблюдения.

Кроме того, злоумышленники позаботились, чтобы не оставить на свертках следов своих ДНК. Это, по мнению министра, указывает на профессиональный уровень этой "акции".