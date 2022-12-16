Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что подобные инциденты организуют под руководством Кремля.
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"Моя версия из того объема информации, которым я владею по состоянию на данный момент, и это важный акцент: это делает какая-то группа взбалмошных российских соотечественников, которая живет на территории ЕС", – сказал Кулеба.
Кто может быть причастен
Министр считает, что "инициативные" россияне рассылают посылки дипломатам по указаниям спецслужб оккупантов. Как отметил Кулеба, Кремль действует в основном через своих граждан, проживающих в Германии.
То есть действуют российские спецслужбы не напрямую. Они нашли этих сумасшедших и придумали им такую историю,
– считает Кулеба.
Он добавил, что не располагает информацией о причастности к угрозам дипломатам лиц, которые хотели убить канцлера Олафа Шольца и совершить переворот в Германии. Однако Кулеба не исключает этого.
"Я когда прочитал эту новость, у меня было такое мнение, но пока оно не подтверждено никакими фактами, но я не удивлюсь, если это будет так. Впрочем, пока у меня нет никаких фактов на этот счет", – добавил Кулеба.
Россия пытается запугать украинских дипломатов: что известно
- Пакет со взрывчаткой получило 30 ноября посольство Украины в Мадриде. Взрыв раздался, когда комендант осматривал посылку. Мужчина получил ранения.
- Впоследствии, 2 декабря, стражи порядка прибыли на территорию посольства в Мадриде, поскольку дипломаты получили новый пакет.
- Два конверта с подозрительным содержимым получило посольство Украины в Бухаресте 6 декабря.
- Кроме того, такие пакеты получили дипломаты в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Румынии, Чехии, Дании и т.д.