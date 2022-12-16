Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що такі інциденти організовують під керівництвом Кремля.
До теми Пакунки мають одну адресу: Кулеба повідомив про нові випадки погроз українським дипломатам
"Моя версія з того обсягу інформації, яким я володію станом на зараз, і це важливий наголос: це робить якась групка навіжених російських саатєчествєнніков, яка живе на території ЄС", – сказав Кулеба.
Хто може бути причетним
Міністр вважає, що "ініціативні" росіяни розсилають пакунки дипломатам за вказівками спецслужб окупантів. Як зазначив Кулеба, Кремль діє в основному через своїх громадян, які живуть у Німеччині.
Тобто діють російські спецслужби не напряму. Вони знайшли оцих навіжених і придумали їм таку історію, – вважає Кулеба.
Він додав, що не має інформації про причетність до погроз дипломатам осіб, які хотіли вбити канцлера Олафа Шольца і зробити переворот у Німеччині. Проте Кулеба не відкидає цього.
"Я коли прочитав цю новину, в мене була така думка, але поки вона не підтверджена жодними фактами, але я не здивуюся, якщо це буде так. Утім, наразі в мене немає жодних фактів із цього приводу", – додав Кулеба.
Росія намагається залякати українських дипломатів: що відомо
- Пакунок з вибухівкою отримало 30 листопада посольство України у Мадриді. Вибух пролунав, коли комендант оглядав посилку. Чоловік отримав поранення.
- Згодом, 2 грудня, правоохоронці прибули на територію посольства у Мадриді, оскільки дипломати отримали новий пакунок.
- Два конверти з підозрілим вмістом отримало посольство України в Бухаресті 6 грудня.
- Крім цього, такі пакунки отримали дипломати в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Румунії, Чехії, Данії тощо.