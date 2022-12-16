Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що такі інциденти організовують під керівництвом Кремля.

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"Моя версія з того обсягу інформації, яким я володію станом на зараз, і це важливий наголос: це робить якась групка навіжених російських саатєчествєнніков, яка живе на території ЄС", – сказав Кулеба.

Хто може бути причетним

Міністр вважає, що "ініціативні" росіяни розсилають пакунки дипломатам за вказівками спецслужб окупантів. Як зазначив Кулеба, Кремль діє в основному через своїх громадян, які живуть у Німеччині.

Тобто діють російські спецслужби не напряму. Вони знайшли оцих навіжених і придумали їм таку історію, – вважає Кулеба.

Він додав, що не має інформації про причетність до погроз дипломатам осіб, які хотіли вбити канцлера Олафа Шольца і зробити переворот у Німеччині. Проте Кулеба не відкидає цього.

"Я коли прочитав цю новину, в мене була така думка, але поки вона не підтверджена жодними фактами, але я не здивуюся, якщо це буде так. Утім, наразі в мене немає жодних фактів із цього приводу", – додав Кулеба.

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