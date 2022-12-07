За останні 2 доби підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До речі Криваві погрози дипустановам України: МЗС заявило вже про 21 випадок у 12 країнах

Вже понад 30 випадків погроз

Кулеба повідомив, що вже є 31 випадок погроз в 15 країнах:

Австрія (1),

Ватикан (1),

Данія (1),

Іспанія (5),

Італія (4),

Казахстан (1),

Нідерланди (1),

Польща (6),

Португалія (2),

Румунія (2),

США (1),

Угорщина (2),

Франція (1),

Хорватія (1),

Чехія (2).

Адреса на пакунках

Кулеба розповів, що на всіх конвертах – одна й та ж адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Переважно посилки відправляли з поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження.

Крім того, зловмисники подбали, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. Це, на думку міністра, вказує на професійний рівень цієї "акції".

Ворогу не вийде залякати дипломатів

Міністр наголосив, що кампанія терору проти українських дипломатів – безпрецедентна за масштабами не лише в контексті України, але і на світовому рівні. В історії не було випадків, коли така кількість посольств і консульств однієї країни піддавалася масованим атакам за такий короткий проміжок часу.

Однак Кулеба додав, що зялякати українську дипломатію у ворога не вийде.