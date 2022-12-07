За последние 2 дня подозрительные пакеты поступили в посольства в Италии, Польши, Португалии, Румынии и Дании. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кстати Кровавые угрозы дипучреждениям Украины: МИД заявил уже о 21 случае в 12 странах

Уже более 30 случаев угроз

Кулеба сообщил, что уже есть 31 случай угроз в 15 странах:

Австрия (1),

Ватикан (1),

Дания (1),

Испания (5),

Италия (4),

Казахстан (1),

Нидерланды (1),

Польша (6),

Португалия (2),

Румыния (2),

США (1),

Венгрия (2),

Франция (1),

Хорватия (1),

Чехия (2).

Адрес на пакетах

Кулеба рассказал, что на всех конвертах – один и тот же адрес отправителя: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Предпочтительно посылки отправляли из почтовых отделений, не оборудованных системами видеонаблюдения.

Кроме того, злоумышленники позаботились, чтобы не оставить на свертках следов своих ДНК. Это, по мнению министра, указывает на профессиональный уровень этой акции.

Врагу не получится запугать дипломатов

Министр подчеркнул, что кампания террора против украинских дипломатов – беспрецедентна по масштабам не только в контексте Украины, но и на мировом уровне. В истории не было случаев, когда такое количество посольств и консульств одной страны подвергалось массированным атакам за столь короткий промежуток времени.

Однако Кулеба добавил, что устрашить украинскую дипломатию у врага не получится.