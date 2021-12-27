На этот раз 65-летнего историка признали виновным в якобы изготовлении порнографии и хранении оружия. В СИЗО Дмитриев находится уже 5 лет. Этот срок должны вычислить со времени заключения.

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Свой приговор Дмитриев воспринял спокойно. Он поблагодарил журналистов за их присутствие на судах.

Публику в зал суда не впустили. Когда историка выводили из зала, люди кричали конвоирам "позор".

Историк свою вину не признал. Сторонники Дмитриева убеждены, что дело – политическое. Защитники заявили, что будут обжаловать приговор.

Дмитриев уже 5 лет в СИЗО

В течение 5 лет Дмитриев находится в СИЗО. Первый суд над историком состоялся еще в 2018 году. Тогда Дмитриеву инкриминировали изготовление порнографии и хранение огнестрельного оружия.

По первому обвинению историка оправдали. По второму – ограничились незначительным наказанием.

В то же время в том же 2018 году Дмитриева арестовали во второй раз. Тогда его приговорили к 3,5 годам заключения. В сентябре 2020 года его приговорили к 13 годам.

Все 3 судебных процесса были закрытыми.

Деятельность Дмитриева