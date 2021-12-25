По данным "ОВД-Инфо", решение об ограничении доступа принял Луховичский суд Московской области. Это произошло еще 20 декабря.
Заметьте В Беларуси признали "экстремистскими" интернет-ресурсы "Радио Свободы"
В то же время представители сайта не получали никакой информации о заседании суда или блокировании сайта. Также не было никаких официальных сообщений о проверке прокуратуры или требований удалить какой-либо противоправный контент.
В "ОВД-Инфо" – возмущены.
Мы считаем это скрытое блокирование актом государственной цензуры, цель которой – остановить нашу работу. Мы не признаем цензуру и продолжим работу проекта,
– говорится в сообщении.
Пресс-служба "ОВД-Инфо" подчеркнула, что решение суда будут обжаловать.
Тем временем в Роскомнадзоре заявили, что сайт заблокировали якобы из-за пропаганды терроризма и экстремизма.
Более того, администрациям социальных сетей якобы уже направили требования о "необходимости удаления аккаунтов организации".