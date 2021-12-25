За даними "ОВД-Инфо", рішення про обмеження доступу ухвалив Луховицький суд Московської області. Це сталося ще 20 грудня.
Зауважте У Білорусі визнали "екстремістськими" інтернет-ресурси "Радіо Свободи"
Водночас представники сайту не отримували жодної інформації про засідання суду чи блокування сайту. Також не було жодних офіційних повідомлень про перевірку прокуратури або вимог видалити будь-який протиправний контент.
В "ОВД-Инфо" – обурені.
Ми вважаємо це приховане блокування актом державної цензури, мета якої – зупинити нашу роботу. Ми не визнаємо цензуру та продовжимо роботу проєкту,
– мовиться у повідомленні.
Пресслужба "ОВД-Инфо" наголосила, що рішення суду оскаржуватимуть.
Тим часом у Роскомнагляді заявили, що сайт заблокували начебто через пропаганду тероризму та екстремізму.
Ба більше, адміністраціям соціальних мереж начебто вже направили вимоги щодо необхідності видалення акаунтів організації".