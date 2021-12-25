За даними "ОВД-Инфо", рішення про обмеження доступу ухвалив Луховицький суд Московської області. Це сталося ще 20 грудня.

Зауважте У Білорусі визнали "екстремістськими" інтернет-ресурси "Радіо Свободи"

Водночас представники сайту не отримували жодної інформації про засідання суду чи блокування сайту. Також не було жодних офіційних повідомлень про перевірку прокуратури або вимог видалити будь-який протиправний контент.

В "ОВД-Инфо" – обурені.

Ми вважаємо це приховане блокування актом державної цензури, мета якої – зупинити нашу роботу. Ми не визнаємо цензуру та продовжимо роботу проєкту,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба "ОВД-Инфо" наголосила, що рішення суду оскаржуватимуть.

Тим часом у Роскомнагляді заявили, що сайт заблокували начебто через пропаганду тероризму та екстремізму.

Ба більше, адміністраціям соціальних мереж начебто вже направили вимоги щодо необхідності видалення акаунтів організації".

Зауважте! "ОВД-Инфо" – це незалежний правозахисний медіапроєкт. Він висвітлює діяльність російських протестувальників. Зокрема, повідомляє про затримання на публічних акціях. А також надає юридичну допомогу постраждалим від політичного переслідування у Росії.