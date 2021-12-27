Цього разу 65-річного історика визнали винним у начебто виготовленні порнографії та зберіганні зброї. У СІЗО Дмитрієв перебуває вже 5 років. Цей термін мають вирахувати з часу ув'язнення.
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Свій вирок Дмитрієв сприйняв спокійно. Він подякував журналістам за їхню присутність на судах.
Публіку у залу суду не впустили. Коли історика виводили з залу, люди кричали конвоїрам "ганьба".
Історик свою провину не визнав. Прихильники Дмитрієва переконані, що справа – політична. Захисники заявили, що оскаржуватимуть вирок.
Дмитрієв вже 5 років у СІЗО
Упродовж 5 років Дмитрієв перебуває у СІЗО. Перший суд над істориком відбувся ще у 2018 році. Тоді Дмитрієву інкримінували виготовлення порнографії та зберігання вогнепальної зброї.
За першим звинуваченням історика виправдали. За другим – обмежилися незначним покаранням.
Водночас у тому ж 2018 році Дмитрієва заарештували вдруге. Тоді його засудили до 3,5 років ув'язнення. У вересні 2020 року його засудили до 13 років.
Усі 3 судові процеси були закритими.
Діяльність Дмитрієва
- Правозахисний центр "Меморіал" вважає Дмитрієва – політичним бранцем.
- Обвинувачення пов'язують з тим, що у 1997 році історик знайшов масові поховання людей, яких репресували у час СРСР.
- Також Дмитрієв складав список репресованих жителів Карелії.
- Колективний лист на підтримку історика підписали 150 російських діячів культури та понад 400 світових вчених.