Жуткий момент разрушения исторического здания попал на видео. Кадры пожара на бирже Берсен в центре Копенгагена публикуют в сети, передает 24 Канал.

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В Копенгагене обвалился 56-метровый шпиль

Около 08:30 16 апреля в Копенгагене вспыхнул масштабный пожар на фондовой бирже Берсен. Это старейшая биржа в мире и старейшее здание в Копенгагене, ведь она была построена еще в 1625 году.

Пожар охватил здание биржи очень быстро. В результате возгорания была разрушена часть здания – обвалился шпиль и часть крыши.

Стоит заметить, что высота шпиля – 56 метров. Он также был произведением архитектуры, ведь выполнен в форме переплетенных хвостов драконов. Жуткий момент падения шпиля попал также на видео.

Момент обвала 56-метрового шпиля: смотрите видео

Падение шпиля с другого ракурса: смотрите видео

Власти Копенгагена сравнивают этот пожар с возгоранием Собора Парижской Богоматери в Париже в 2019 году.

Что известно о разрушенном шпиле

Журналисты Reuters пишут, что драконы на крыше символизировали защиту. Дело в том, что сначала здание построили для размещения магазинов. ученые говорят, что когда строили биржу Берсен, то представляли, как Дания будет иметь много золота, а драконы – будут оберегать его, как в древних сказках.

Шпиль также имел 3 короны в верхней части. Они символизировали королевства Дании, Норвегии и Швеции. Присутствие драконов на крыше воспринималось как защита от врагов.

Действующий король Дании Фредерик X отреагировал на пожар и опубликовал щемящее сообщение в сети.

Важная часть нашего архитектурного наследия до сих пор горит. В течение поколений характерный шпиль дракона характеризовал Копенгаген как "город башен". До сих пор мы считали историческое здание прекрасным символом нашей столицы,

– написал король Дании.

К слову, здание фондовой биржи было на реставрации. Часть крыши была перекрыта деревом, что увеличило площадь пожара. По приблизительным оценкам, на ликвидацию пожара спасателям понадобится не менее 24 часов.