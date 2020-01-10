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      Корабль России "агрессивно сблизился" с эсминцем США: видео

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      Корабль России "агрессивно сблизился" к эсминцу США / Скриншот из видео

      Российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу ВМС США в Аравийском море в четверг, 9 января. Корабль РФ проигнорировал предупреждения от американского судна и увеличивал риск столкновения.

      Речь идет об американском корабле USS Farragut. Видео инцидента с российским кораблем опубликовали несколько иностранных СМИ.

      Кстати: Российский танкер в Черном море столкнулся с рыбацким судном: 3 человека пропали без вести

      Пятый флот ВМС США сообщил, что Farragut дал пять коротких залпов, Международный морской сигнал об опасности столкновения, и требовал от российского судна изменить курс согласно международным правилам морского движения.

      Российское судно сначала отказалось, но в конечном итоге изменило курс.

      На видео видно, что российский военный корабль действительно быстро приближается к американскому кораблю Farragut. Корабль приблизился к эсминцу на расстояние 60 метров, прежде чем изменил курс.

      Корабль России "агрессивно сблизился" с эсминцем США: видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Водный транспорт Новости США Новости политики
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