Российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу ВМС США в Аравийском море в четверг, 9 января. Корабль РФ проигнорировал предупреждения от американского судна и увеличивал риск столкновения.

Речь идет об американском корабле USS Farragut. Видео инцидента с российским кораблем опубликовали несколько иностранных СМИ.

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Пятый флот ВМС США сообщил, что Farragut дал пять коротких залпов, Международный морской сигнал об опасности столкновения, и требовал от российского судна изменить курс согласно международным правилам морского движения.

Российское судно сначала отказалось, но в конечном итоге изменило курс.

На видео видно, что российский военный корабль действительно быстро приближается к американскому кораблю Farragut. Корабль приблизился к эсминцу на расстояние 60 метров, прежде чем изменил курс.

Корабль России "агрессивно сблизился" с эсминцем США: видео