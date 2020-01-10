Российский танкер в Черном море столкнулся с рыбацким судном: 3 человека пропали без вести

Танкер под российским флагом Glard-2 столкнулся с рыбацкой лодкой в Черном море у побережья Турции. В результате столкновения последняя затонула, а три человека, которые находились на ней, пропали без вести.

Столкновение произошло в 20-25 километрах от входа в пролив Босфор, сообщает издание HABERTÜRK.

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До того, как рыбацкое судно столкнулось с танкером и затонуло, на нем находились 6 человек. Троих из них удалось спасти, еще трое пропали без вести.

Пролив Босфор впоследствии закрыли для судов из-за густого тумана. Устанавливаются все детали и обстоятельства столкновения.



Танкер Glard-2, столкнулся с рыбацким судном