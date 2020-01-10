Російський танкер у Чорному морі зіткнувся з рибацьким судном: 3 людей зникли безвісти

Танкер під російським прапором Glard-2 зіштовхнувся з рибацьким човном у Чорному морі поблизу узбережжя Туреччини. Внаслідок зіткнення остання затонула, а троє людей, які перебували на ній, зникли безвісти.

Зіткнення відбулося у 20-25 кілометрах від входу у протоку Босфор, повідомляє видання HABERTÜRK.

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До того, як рибацьке судно зіштовхнулося з танкером і затонуло, на ньому перебували 6 людей. Трьох з них вдалося врятувати, ще троє зникли безвісти.

Протоку Босфор згодом закрили для суден через густий туман. Встановлюються усі деталі та обставини зіткнення.



Танкер Glard-2, який зіштовхнувся з рибацьким судном