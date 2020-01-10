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      Корабель Росії "агресивно зблизився" з есмінцем США: відео

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      Корабель Росії "агресивно зблизився" з есмінцем США / Скріншот з відео

      Російський військовий корабель "агресивно наблизився" до есмінця ВМС США в Аравійському морі в четвер, 9 січня. Корабель РФ проігнорував попередження від американського судна і збільшував ризик зіткнення.

      Мовиться про американський корабель USS Farragut. Відео інциденту з російським кораблем опублікували декілька іноземних ЗМІ.

      До речі: Російський танкер у Чорному морі зіткнувся з рибацьким судном: 3 людей зникли безвісти

      П'ятий флот ВМС США повідомив, що Farragut дав п'ять коротких залпів, Міжнародний морський сигнал про небезпеку зіткнення, і вимагав від російського судна змінити курс відповідно до міжнародних правил морського руху.

      Російське судно спочатку відмовилося, але в кінцевому підсумку змінило курс.

      На відео видно, що російський військовий корабель справді швидко наближається до американського корабля Farragut. Корабель наблизився до есмінця на відстань 60 метрів, перш ніж змінив курс.

      Корабель Росії "агресивно зблизився" з есмінцем США: відео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Водний транспорт
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