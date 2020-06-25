Им нужно научиться просить прощения, – эксперт о скандалах со "слугами народа"
Депутаты от партия "Слуга народа" за последний год неоднократно попадали в различные скандалы. Однако, если бы они вовремя просили прощения, то эти инциденты не набирали бы таких оборотов.
Такое мнение в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале озвучил эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. По его словам, в стране есть много людей, которые тоже так высказываются, однако, Корниенко должен помнить, что прежде всего он народный депутат.
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"Вы зайдите в какое-то заведение, где мужчины сидят с пивом, они так же разговаривают. У нас в общем патриархальное общество, которое пока не перешло до конца в цивилизованное. У нас привыкли, что женщины должны быть на кухне, готовить борщи и так далее. Большинство так считает, это не правильно", – отметил он.
Проблема Корниенко в том, что он до сих пор не понял, что он не мужик из бара, а народный депутат, которого записывают микрофоны постоянно,
– сказал Тизенгаузен.
Также добавил: "И еще одна важная проблема у "слуг" не извиниться сразу, им нужно выработать алгоритм – "ошибся – извинился". А у них алгоритм другой – сначала нападают на СМИ, которые пишут о них, и в результате еще больше получают критики, и не только он, ведь репутация политической партии – это репутация каждой составляющей этой политической партии. Ведь не Корниенко сказал "корабельная сосна", а депутат от партии "Слуга народа". Он бьет по репутации, им просто надо научиться извиняться".
Что известно о сексистском скандале
- Во время своего визита в Николаев Александр Корниенко и Давид Арахамия должны были презентовать офис "Слуги народа" в городе, но вляпались в скандал.
- Во время частного разговора они обсуждали женщину и использовали такие слова: "такая поддутая, конечно, немного. Немного тюнинг, тон too much", "Рабочая баба, как корабельная сосна". Сначала СМИ писали, что все слова были о коллеге по фракции – Ирине Аллахвердиевой.
- Александр Корниенко обвинил журналистов в монтаже. А впоследствии записал видео, где извинился за инцидент. Объяснив, что в разговоре было упоминание об Ирине Аллахвердиевой, но исключительно как о красавице. Все остальное – о совсем другом человеке, а именно о Николаевской бизнесвумен Татьяне Домбровской. Мол, она поразила его своей энергией и запалом к труду, но слова он подобрал обидные.