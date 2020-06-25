Їм треба навчитись просити вибачення, – експерт про скандали зі "слугами народу"
Депутати від партія "Слуга народу" за останній рік неодноразово потрапляли в різноманітні скандали. Однак, якби вони вчасно просили вибачення, то ці інциденти не набирали б таких обертів.
Таку думку в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі озвучив експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. За його словами, в країні є багато людей, які теж так висловлюються, однак, Корнієнко має пам'ятати, що насамперед він народний депутат.
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"Ви зайдіть в якийсь заклад, де чоловіки сидять з пивом, вони так само розмовляють. У нас в загальному патріархальне суспільство, яке поки не перейшло до кінця в цивілізоване. В нас звикли, що жінки мають бути на кухні, готувати борщі і так далі. Більшість так вважає, це не правильно", – зазначив він.
Проблема Корнієнка в тому, що він досі не зрозумів, що він не мужик з бару, а народний депутат, якого записують мікрофони постійно,
– сказав Корнієнко.
Також додав: "І ще одна важлива проблема в "слуг" не вибачитись одразу, їм треба виробити алгоритм – "схибив – вибачився". А в них алгоритм інший – спершу нападають на ЗМІ, які пишуть про них, і в результаті ще більше отримують критики, і не тільки він, адже репутація політичної партії – це репутація кожної складової цієї політичній партії. Адже не Корнієнко сказав "корабельна сосна", а депутат від партії "Слуга народу". Він б'є по репутації, їм просто треба навчитись вибачатись".
Що відомо про сексистський скандал
- Під час свого візиту до Миколаєва Олександр Корнієнко й Давид Арахамія мали презентувати офіс "Слуги народу" в місті, але вляпались в скандал.
- Під час приватної розмови вони обговорювали жінку і використовували такі слова: "Така піддута, звичайно, трохи. Трохи тюнінг, тон too much", "Робоча баба, як корабельна сосна". Спочатку ЗМІ писали, що всі слова були про колегу по фракції – Ірину Аллахвердієву.
- Олександр Корнієнко звинуватив журналістів у монтажі. А згодом записав відео, де вибачився за інцидент. Пояснивши, що в розмові була згадка про Ірину Аллахвердієву, але виключно як про красуню. Все решта – про зовсім іншу людину, а саме про миколаївську бізнесвумен Тетяну Домбровську. Мовляв, вона вразила його своєю енергією і запалом до праці, але слова він підібрав образливі.