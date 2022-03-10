Корабельные группировки России находятся у мыса Тарханкут и озера Донузлав
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о российских корабельных группировках, которые находятся в районе мыса Тарханкут и озера Донузлав. Они расположены на территории оккупированного Крыма.
В ВСУ отметили, что украинские защитники дают достойный отпор и сдерживают наступление захватчиков по всем направлениям. Там тоже рассказали о ситуации у врага.
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Местонахождение корабельных группировок России
В Генштабе сообщили, что в Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий.
Корабельные группировки военно-морского флота вооруженных сил России находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав,
– отметили в Вооруженных силах.
Там добавили, что украинская армия, находясь в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления, сдерживает массированное наступление вражеских войск.
Напомним, ранее стало известно, что россияне используют оккупированный Крым для лечения раненых и сожжения тел погибших. Больницы Армянска, Красноперекопска и Джанкой переполнены. В каждой из них находятся не менее 1 000 – 1 500 русских захватчиков.
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