Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командира спецподразделения Group 13 с позывным "Тринадцатый" в эфире национального марафона. "Адмирал Котов" был уничтожен в марте этого года.

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Что рассказали в Group 13 о своих операциях в Черном море

"Тринадцатый" отметил, что вражеский корабль "Адмирал Котов" является самым новым и самым современным из уничтоженных российских военных судов спецподразделением ГУР.

Это наша третья работа по нему, мы до этого дважды поражали в районе Босфора. Поэтому я думаю, что это пока что самая сложная работа,

– сказал командир Group 13.

Он также отметил, что его спецподразделение в основном использует одинаковое количество дронов во время операции над важными целями. Однако какое именно это количество, "Тринадцатый" не назвал.

Разведчик, кроме того, рассказал, что после того, как россияне дважды заменила командование Черноморского флота, операции планировать стало не слишком труднее. Однако пока российские военные корабли не выходят в акваторию моря.

"Мы продолжаем работу для того, чтобы все-таки их доставать в местах базирования. Это тяжелее, я согласен. Но помните, когда они блокировали зерновики? Когда у нас абсолютно портовая инфраструктура была полностью заблокирована? Сейчас мы осуществили это с ними. Единственное, чем мы отличаемся от них, мы не трогаем гражданские суда", – заметил "Тринадцатый".

Он также резюмировал, что сейчас Черноморский флот России абсолютно заблокирован и абсолютно не выполняет свою функцию.