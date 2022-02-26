Об этом сообщили Военно-морские силы Украины.

К слову С Черного моря враг запустил крылатые ракеты "Калибр" по Украине

Какая ситуация в Черном море

Ранее стало известно, что Россия готовится к морской войне с Украиной. Оккупанты фактически перекрыли Черное и Азовское моря. Такое заявление сделал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Кроме этого, российский агрессор начал распространять по открытым каналам безопасности судоходства сообщения о "контртеррористической операции" в украинских водах.

"Пребывание кораблей и судов в данном районе будет расцениваться, как террористическая угроза", – говорится в сообщении.