Про це повідомили Військово-морські сили України.

До слова З Чорного моря ворог запустив крилаті ракети "Калібр" по Україні

Яка ситуація в Чорному морі

Раніше стало відомо, що Росія готується до морської війни з Україною. Окупанти фактично перекрили Чорне та Азовське моря. Таку заяву зробив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Окрім цього, російський агресор почав поширювати відкритими каналами безпеки судноплавства повідомлення про "контртерористичну операцію" в українських водах.

"Перебування кораблів і суден в даному районі буде розцінюватися, як терористична загроза", – мовиться в повідомленні.