Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

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Оккупанты проводят спасательные работы

Возле Куриной пристани в Севастопольской бухте проводятся спасательные работы возле затонувшего после ракетного удара МРК "Циклон",

– говорится в сообщении.

Там отметили, что "доказательства" указывают на то, что судно затонуло возле причала: мачта, выступающая из воды, силуэт затонувшего судна, различные спасательные суда рядом.

Кроме этого, сообщается, что спутниковые снимки также сделал OSINT-исследователь MT Anderson. Он пишет, что условия соглашения с провайдером не позволяют ему это публиковать.



В Севастопольской бухте россияне проводят спасательные работы ракетоносителя "Циклон" / Фото "Крымский ветер"

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