Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру".
Дивіться також Ураження корабля "Циклон": журналісти показали супутникові знімки наслідків удару по Севастополю
Окупанти проводять рятувальні роботи
Біля Куриної пристані у Севастопольській бухті проводяться рятувальні роботи біля затонулого після ракетного удару МРК "Циклон",
– йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що "докази" вказують на те, що судно затонуло біля причалу: щогла, що виступає з води, силует затонулого судна, різні рятувальні судна поряд.
Крім цього, повідомляється, що супутникові знімки також зробив OSINT-дослідник MT Anderson. Він пише, що умови угоди із провайдером не дозволяють йому це публікувати.
У Севастопольській бухті росіяни проводять рятувальні роботи ракетоносія "Циклон" / Фото "Кримський вітер"
Розвідка Британії проаналізувала ураження "Циклона" в Криму: коротко
- Нагадаємо, що українська армія у неділю, 19 травня, здійснила удар по російському порту в Севастополі. У Генштабі підтвердили, що тоді було уражено корвет "Циклон".
- Так, у британській розвідці вважають, що атака передбачала комбінацію безпілотників та ракет ATACMS.
- "Навряд чи це суттєво змінить вплив російського флоту на українські операції, але це підкреслює, що небезпека для російських сил, які діють у Криму та Чорноморському регіоні, триває. А Україна матиме подальший успіх під час проведення скоординованих рухів", – коментують ураження "Циклону" в британській розвідці.