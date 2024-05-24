Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру".

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Окупанти проводять рятувальні роботи

Біля Куриної пристані у Севастопольській бухті проводяться рятувальні роботи біля затонулого після ракетного удару МРК "Циклон",

– йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що "докази" вказують на те, що судно затонуло біля причалу: щогла, що виступає з води, силует затонулого судна, різні рятувальні судна поряд.

Крім цього, повідомляється, що супутникові знімки також зробив OSINT-дослідник MT Anderson. Він пише, що умови угоди із провайдером не дозволяють йому це публікувати.



У Севастопольській бухті росіяни проводять рятувальні роботи ракетоносія "Циклон" / Фото "Кримський вітер"

Розвідка Британії проаналізувала ураження "Циклона" в Криму: коротко