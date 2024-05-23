У британській розвідці вважають, що атака передбачала комбінацію безпілотників та ракет ATACMS.

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"Циклон" був одним із чотирьох носіїв "Калібрів"

Корабель "Циклон" був одним із чотирьох російських суден класу "Каракурт", які здатні використовувати "Калібри". Усі ці чотири кораблі, які діяли у Чорному морі, перебували там з 2022 року.

Довідково. "Циклон" – це малий ракетний корабель проєкту 22800 "Буян-М". Він може нести до восьми ракет "Калібр".

"Навряд чи це суттєво змінить вплив російського флоту на українські операції, але це підкреслює, що небезпека для російських сил, які діють у Криму та Чорноморському регіоні, триває. А Україна матиме подальший успіх під час проведення скоординованих рухів", – коментують ураження "Циклону" в британській розвідці.

Також у Міноборони Великої Британії додали, що після серії попередніх успішних українських атак два судна Росія встигла переправити в Каспійське море для "безпечного завершення ходових випробовувань". А четверте чудно було атаковане і зазнало серйозних пошкоджень під час атаки України в листопаді 2023 року.

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