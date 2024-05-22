Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, яка є загальна чисельність ворожих ракетоносіїв. Також він пояснював, як ураження "Циклона" вплине на пуски "Калібрів", пише 24 Канал.

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Що відомо про ракетоносії росіян в Чорному морі

Дмитро Плетенчук заявив, що загальна кількість ракетоносіїв у складі російського флоту в Чорному морі складає орієнтовно 10 одиниць.

Ця кількість може змінюватися залежно від того, в якому вони стані… Загалом рахуємо 10 ракетоносіїв ворог може мати в акваторії Чорного моря або менше,

– пояснив капітан 3 рангу.

Він також додав, що загальна кількість крилатих ракет на цих кораблях може становити трохи більш ніж 50, проте насправді це малоймовірно і такої практики ніколи не було.

"Ніхто не використовує повністю весь арсенал. Настанови кажуть, що завжди має бути деякий залишок... Теоретично треба вважати, що вони всі (ракетоносії – 24 Канал) споряджені, що можливе одночасне застосування, але практично навіть виходів в море нема", – пояснив речник.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України підсумував, що для одночасного застосування такої кількості кораблів потрібен час для підготовки. Відповідно цей рух буде помітний для Сил оборони України. Проте росіяни не будуть ризикувати залишками свого флоту.

Дмитро Плетенчук запевнив, що наразі всі ворожі ракетоносії стоять у порту Новоросійська, у тимчасово окупованому Криму їх не залишилось.

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