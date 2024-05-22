Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, какова общая численность вражеских ракетоносителей. Также он объяснял, как поражение "Циклона" повлияет на пуски "Калибров", пишет 24 Канал.

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Что известно о ракетоносителях россиян в Черном море

Дмитрий Плетенчук заявил, что общее количество ракетоносителей в составе российского флота в Черном море составляет ориентировочно 10 единиц.

Это количество может меняться в зависимости от того, в каком они состоянии... В общем считаем 10 ракетоносителей враг может иметь в акватории Черного моря или меньше,

– пояснил капитан 3 ранга.

Он также добавил, что общее количество крылатых ракет на этих кораблях может составлять чуть более 50, однако на самом деле это маловероятно и такой практики никогда не было.

"Никто не использует полностью весь арсенал. Наставления говорят, что всегда должен быть некоторый остаток... Теоретически надо считать, что они все (ракетоносители – 24 Канал) снаряжены, что возможно одновременное применение, но практически даже выходов в море нет", – пояснил спикер.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины подытожил, что для одновременного применения такого количества кораблей нужно время для подготовки. Соответственно это движение будет заметно для Сил обороны Украины. Однако россияне не будут рисковать остатками своего флота.

Дмитрий Плетенчук заверил, что сейчас все вражеские ракетоносители стоят в порту Новороссийска, во временно оккупированном Крыму их не осталось.

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