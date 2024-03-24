БДК "Ямал" участвовал в аннексии Крыма, а "Азов" – парадный: что известно о пораженных кораблях

Вооруженные Силы Украины поразили во временно оккупированном Севастополе сразу 2 больших десантных корабля. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов".

Один из них участвовал в аннексии Крыма, а другой – показывали на различных парадах. Что известно о пораженных кораблях Черноморского флота – сообщает 24 Канал.

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"Ямал" только в прошлом году вернулся в строй, но ненадолго

Большой десантный корабль "Ямал" проекта 775 с бортовым номером 156 построили в 1987 году. Уже в 1988 году судно вошло в состав Черноморского флота России. Название "Ямал" корабль получил в январе 2002 года, когда шефство над судном взяла администрация Ямало-Ненецкого автономного округа России.

Сначала БДК "Ямал" участвовал в различных международных учениях, а начал совершать рейсы в разные страны.

В росСМИ опубликованы следующие характеристики БДК "Ямал":

скорость – 18 узлов,

дальность плавания – 6000 миль при 12 узлах,

экипаж – 87 человек,

водоизмещение – 4080 тонн,

длина – 112,5 метра,

ширина – 15 метров,

двигатели – 2 дизельных, общей мощностью 19 200 лошадиных сил.

БДК "Ямал" вооружен двумя 57-мм артиллерийскими установками АК-725, также на борту установлены РСЗО "Град-М", 4 установки ПЗРК "Стрела-2".



Большой десантный корабль "Ямал" / Фото из росСМИ

Российский корабль входит в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России, военная часть №72136. Такие корабли, как БДК "Ямал", предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Также судно способно транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

Как утверждали в InformNapalm, большой десантный корабль "Ямал" участвовал в аннексии Крыма. Правда, после этого, судно отправилось на ремонт. Так, в конце 2017 года БДК попал в аварии и столкнулся с другим сухогрузом. Россияне заявляли, что на ремонт потратят не так много времени и в 2018 году "Ямал" снова вернется в строй.

Впрочем, ремонтировали корабль гораздо дольше. Большой десантный корабль "Ямал" вернулся в строй Черноморского флота только в середине 2023 года.

"Азов" показывали на торжественных парадах

Большой десантный корабль "Азов", как и "Ямал" также является судном проекта 775 и имеет бортовой номер 151. Корабль также построили в Гданьске, но чуть позже "Ямал", – в 1990 году. В том же году БДК "Азов" вошел в состав Черноморского флота.

В общем, этот борт редко участвовал в учениях или каких-то международных рейсах. Чаще россияне любили им хвастаться. К примеру, его снимали для фильма о строительстве Новороссийской военно-морской базы. После аннексии Крыма БДК показали на военно-морском параде в Севастополе, а в 2017 году – именно этот корабль впервые прошел под аркой Керченского моста, направляясь в Азов на празднование 950-летия города. К слову, свое название борт получил именно из-за того, что базировался в городе Азов Ростовской области.



Большой десантный корабль "Азов" / Фото из росСМИ

Большой десантный корабль "Азов" имеет такие же характеристики, как и "Ямал":

скорость – 18 узлов,

дальность плавания – 6000 миль при 12 узлах,

экипаж – 87 человек,

водоизмещение – 4080 тонн,

длина – 112,5 метра,

ширина – 15 метров,

двигатели – 2 дизельных, общей мощностью 19 200 лошадиных сил.

Отличается от своего "товарища" БДК лишь установленным вооружением. Так, на нем установлена другая артиллерийская установка – шестиствольная АК-630, а все остальное такое же самое – РСЗО "Град" и 4 ПЗРК "Стрела-2".