Корабль США открыл предупредительный огонь из-за Ирана: видео
Корабль США 26 апреля открыл предупредительный огонь в Персидском заливе. Все из-за приближения трех катеров иранского Корпуса стражей исламской революции.
Источник:Пятый флот ВМС США
Американские военные заявили, что иранские катера быстро приблизились к патрульному кораблю ВМС Firebolt и сторожевому кораблю береговой охраны США Baranoff. Флот проводил операции по обеспечению безопасности на море в международных водах.
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Как реагировали корабли США
Намерения Ирана были неизвестны. Перед выстрелами американские корабли с помощью громкоговорителя призвали катера прекратить маневры, но суда отошли на безопасное расстояние только после открытия огня.
Это уже не первый подобный случай
The Wall Street Journal сообщил, что это второй подобный инцидент за месяц в Персидском заливе. Боевые катера и судно Ирана 2 апреля окружили корабли береговой охраны США в южной части залива. В течение трех часов они находились рядом.
Тогда американские суда также открыли предупредительные выстрелы.
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