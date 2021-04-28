Корабль США 26 апреля открыл предупредительный огонь в Персидском заливе. Все из-за приближения трех катеров иранского Корпуса стражей исламской революции.

Американские военные заявили, что иранские катера быстро приблизились к патрульному кораблю ВМС Firebolt и сторожевому кораблю береговой охраны США Baranoff. Флот проводил операции по обеспечению безопасности на море в международных водах.

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Как реагировали корабли США

Намерения Ирана были неизвестны. Перед выстрелами американские корабли с помощью громкоговорителя призвали катера прекратить маневры, но суда отошли на безопасное расстояние только после открытия огня.

.@US5thFleet has released video and images of an April 2nd unprofessional interaction by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy in #ArabianGulf. pic.twitter.com/0tGJbffFJR — U.S. Navy (@USNavy) April 27, 2021

Это уже не первый подобный случай

The Wall Street Journal сообщил, что это второй подобный инцидент за месяц в Персидском заливе. Боевые катера и судно Ирана 2 апреля окружили корабли береговой охраны США в южной части залива. В течение трех часов они находились рядом.

Тогда американские суда также открыли предупредительные выстрелы.