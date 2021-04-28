Корабель США 26 квітня відкрив попереджувальний вогонь у Перській затоці. Все через наближення трьох катерів іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Американські військові заявили, що іранські катери швидко наблизилися до патрульного корабля ВМС Firebolt і сторожового корабля берегової охорони США Baranoff. Флот проводив операції із забезпечення безпеки на морі в міжнародних водах.

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Як реагували кораблі США

Наміри Ірану були невідомі. Перед пострілами американські кораблі за допомогою гучномовця закликали катери припинити маневри, але судна відійшли на безпечну відстань тільки після відкриття вогню.

.@US5thFleet has released video and images of an April 2nd unprofessional interaction by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy in #ArabianGulf. pic.twitter.com/0tGJbffFJR — U.S. Navy (@USNavy) April 27, 2021

Це вже не перший такий випадок

The Wall Street Journal повідомило, що це другий подібний інцидент за місяць у Перській затоці. Бойові катери і судно Ірану 2 квітня оточили кораблі берегової охорони США в південній частині затоки. Протягом трьох годин вони перебували поруч.

Тоді американські судна також відкрили попереджувальні постріли.