Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

К теме Вертолет в Нью-Йорке мог упасть в реку из-за технической неисправности, – Associated Press

Что известно о жертвах и пострадавших из-за инцидента в Нью-Йорке

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что, по состоянию на 00:18 по местному времени (07:18 по киевскому) в результате врезания парусного корабля ВМС Мексики "Куаутемок" в Бруклинский мост погибло по меньшей мере 2 человека.

В настоящее время из 277 человек на борту 19 получили травмы. Двое из пострадавших остаются в критическом состоянии, еще двое, к сожалению, умерли,

– написал Адамс.

Впоследствии мексиканский военно-морской флот заявил, что в целом из-за инцидента ранены 22 человека. Из них 19 были доставлены в больницы.

В американской полиции сообщили журналистам, что двое погибших упали с одной из мачт корабля. По словам правоохранителя, биологическую смерть им констатировали после того, как доставили в ближайшую больницу.

В полиции также отметили, что корабль "Куаутемок" переместили на пирс 36 в Нью-Йорке.

Ранее городские власти Нью-Йорка заявляли, что "механические проблемы" могли вызвать столкновение корабля с мостом, но предостерегла, что вся информация пока является предварительной.

Причина врезания судна в мост остается предметом расследования для правоохранительных органов.