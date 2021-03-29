Боевые корабли Германии используют российские навигационные системы, – СМИ
Подводные лодки и боевые корабли Германии имеют российские навигационные приборы. Кроме того, шифрование данных в системах может не соответствовать военному стандарту безопасности.
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Когда канцлером был Герхард Шредер, около 100 немецких кораблей получили навигационные системы от российской компании Transas в 2005 году. Об этом свидетельствует расследование немецких СМИ.
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Детали расследования
Выяснили, якобы затем правительство Германии установило российскую систему навигации "Navi Sailor 4100" в современных подводных лодках U35 и U36, которые эксплуатируют с 2015 – 2016 годов.
Расследователи утверждают, что Шредер после того, как покинул пост канцлера, лоббирует российские интересы. С 2017 года он является председателем совета директоров "Роснефти".
Что известно о Transas
- Компанию основали в Санкт-Петербурге в 1990 году. Она работает в гражданском и военном секторах. Transas оборудовала российский флот боевыми тренажерами.
- В 2018 году российское предприятие купила финская компания Wartsila. Однако подразделение вооружений все равно осталось в России.
- Инженеры до сих пор разрабатывают боевые дроны для российских военных.
Важно Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, – Минобороны Германии
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