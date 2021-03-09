Германия – главная цель дезинформации России, – доклад ЕС
В Европейской службе внешних связей утверждают, что Россия свои кампании дезинформации чаще всего ведет против Германии. С конца 2015 года зафиксировано более 700 подобных случаев.
Источник:DW
Речь идет о кампаниях на политическом уровне, а также в прокремлевских СМИ. Об этом говорится в отчете EEAS, обнародованном 9 марта в Брюсселе.
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Германию атакуют активнее всех
Ни одно другое государство Евросоюза не атакуют активнее, чем Германию,
– говорится в пресс-релизе отчета.
В базе данных "ЕС или Дезинформация" отмечается, что в период с 2015 года по сегодня против Германии зафиксировали 700 случаев дезинформации.
В то же время против Франции – 300, Италии – 170, Испании – более 40. В службе проанализировали публикации по открытому доступу и высказываниям политиков.
Стоит заметить, что данных о кампаниях против Украины в отчете нет.
Отношения между ЕС и Россией ухудшились: что известно
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 4 – 6 февраля находился с рабочим визитом в Москве. Там он провел разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
- Кремлевский политик во время встречи назвал Евросоюз неконструктивным и ненадежным партнером.
- Борреля очень разочаровала эта встреча, и он заявил, что отношения с Россией далеки от удовлетворительных.
- Отношения между ЕС и Россией еще больше напряглись.
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