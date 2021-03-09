В Европейской службе внешних связей утверждают, что Россия свои кампании дезинформации чаще всего ведет против Германии. С конца 2015 года зафиксировано более 700 подобных случаев.

Речь идет о кампаниях на политическом уровне, а также в прокремлевских СМИ. Об этом говорится в отчете EEAS, обнародованном 9 марта в Брюсселе.

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Германию атакуют активнее всех

Ни одно другое государство Евросоюза не атакуют активнее, чем Германию,

– говорится в пресс-релизе отчета.

В базе данных "ЕС или Дезинформация" отмечается, что в период с 2015 года по сегодня против Германии зафиксировали 700 случаев дезинформации.

В то же время против Франции – 300, Италии – 170, Испании – более 40. В службе проанализировали публикации по открытому доступу и высказываниям политиков.

Стоит заметить, что данных о кампаниях против Украины в отчете нет.

Обратите внимание! Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что своими кампаниями дезинформации Россия пытается очернить демократию Европейского Союза.

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