Глава европейской дипломатии Хосеп Боррель считает, что Россия занимается дискредитацией западных вакцин. Он требует прекратить вести дезинформационную кампанию по вакцинации.

Какие фейки распространяет Россия

Боррель отметил, что Россия нацелена на ослабление демократии Евросоюза, а объемы информационных атак ведутся в индустриальных масштабах. Об этом он заявил во время слушаний спецкомитета Европарламента по иностранному вмешательству.

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По его словам, дезинформационная кампания России распространяет и фейки, в частности, о пользе ношения масок и других ограничительных мер. В то же время идет восхваление собственной вакцины.

Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждение о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна,

– сказал он.

Боррель утверждает, что пытался вести конструктивный диалог с Кремлем, но российской власти это не понравилось, особенно, когда речь заходила о правах человека, политических заключениях и другие вещах, которые Россия не ценит. Также добавил, что в европейской внешнеполитической службе проявляли и противодействовали манипулятивным месседжам россиян в течение нескольких недель.

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