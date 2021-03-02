Боррель обвинил Россию в распространении фейков о вакцинации
Глава европейской дипломатии Хосеп Боррель считает, что Россия занимается дискредитацией западных вакцин. Он требует прекратить вести дезинформационную кампанию по вакцинации.
Источник:DW
Какие фейки распространяет Россия
Боррель отметил, что Россия нацелена на ослабление демократии Евросоюза, а объемы информационных атак ведутся в индустриальных масштабах. Об этом он заявил во время слушаний спецкомитета Европарламента по иностранному вмешательству.
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По его словам, дезинформационная кампания России распространяет и фейки, в частности, о пользе ношения масок и других ограничительных мер. В то же время идет восхваление собственной вакцины.
Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждение о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна,
– сказал он.
Боррель утверждает, что пытался вести конструктивный диалог с Кремлем, но российской власти это не понравилось, особенно, когда речь заходила о правах человека, политических заключениях и другие вещах, которые Россия не ценит. Также добавил, что в европейской внешнеполитической службе проявляли и противодействовали манипулятивным месседжам россиян в течение нескольких недель.
Почему отношения между Россией и Евросоюзом ухудшились
- После поездки представителя Евросоюза Хосепа Борреля в Москву 4 – 6 февраля отношения между Россией и ЕС серьезно напряглись.
- Там он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Во время разговора глава МИД назвал Борреля и Евросоюз неконструктивными и ненадежными партнерами.
- Представителя Евросоюза очень разочаровала эта встреча и он заявил, что отношения с Россией далеки от удовлетворительных.
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