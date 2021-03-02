Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що Росія займається дискредитацією західних вакцин. Він вимагає припинити вести дезінформаційну кампанію щодо вакцинації.

Які фейки розповсюджує Росія

Боррель зазначив, що Росія націлена на послаблення демократії Євросоюзу, а обсяги інформаційних атак ведуться в індустріальних масштабах. Про це він заявив під час слухань спецкомітету Європарламенту по іноземному втручанню.

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За його словами, дезінформаційна кампанія Росії поширює й фейки, зокрема, про користь носіння масок та інших обмежувальних заходів. Водночас йде вихваляння власної вакцини.

Ми бачили, як прокремлівські канали поширювали твердження про те, що носити маски марно, або підігрівали голоси проти локдауна,

– сказав він.

Боррель стверджує, що намагався вести конструктивний діалог з Кремлем, але російській владі це не сподобалося, особливо, коли мова заходила про права людини, політичні ув'язнення та інші речі, які Росія не цінує. Також додав, що у європейській зовнішньополітичній службі виявляли та протидіяли маніпулятивним меседжам росіян протягом кількох тижнів.

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