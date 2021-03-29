Підводні човни та бойові кораблі Німеччини мають російські навігаційні прилади. Крім того, шифрування даних у системах може не відповідати військовому стандарту безпеки.

Коли канцлером був Герхард Шредер, близько 100 німецьких кораблів отримали навігаційні системи від російської компанії Transas у 2005 році. Про це свідчить розслідування німецьких ЗМІ.

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Деталі розслідування

З'ясували, нібито потім уряд Німеччини встановив російську систему навігації "Navi Sailor 4100" у найсучасніших підводних човнах U35 та U36, які експлуатують з 2015 – 2016 років.

Розслідувачі стверджують, що Шредер після того, як покинув посаду канцлера, лобіює російські інтереси. З 2017 року він є головою ради директорів "Роснефти".

Важливо! У 2020 році Управління захисту Конституції Німеччини попередило, що морські навігаційні системи можуть забезпечувати можливості для шпигунства і саботажу від іноземних держав. Зокрема, при кібератаці дані можна перехопити, а потім – маніпулювати ними навіть до повної втрати функціональності корабля.

Що відомо про Transas

Компанію заснували в Санкт-Петербурзі у 1990 році. Вона працює у цивільному та військовому секторах. Transas обладнала російський флот бойовими тренажерами.

У 2018 російське підприємство купила фінська компанія Wartsila. Проте підрозділ озброєнь все одно залишився в Росії.

Інженери досі розробляють бойові дрони для російських військових.

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