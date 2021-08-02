А заметив, начали публиковать статьи с лейтмотивом "при каких условиях НАТО начнет стрелять по кораблям России". Хотя месседж Берка в другом: натовские судна первыми огонь не будут открывать.

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Адмирал флота США объяснил, могут ли корабли НАТО стрелять в суда России в Черном море

Роберт Берк, адмирал военного флота Соединенных Штатов Америки и командующий силами ВМФ США в Европе и Азии, рассказал журналистам, что:

Корабли НАТО в Черном море не будут первыми открывать огонь по судам России.

Хотя те на самом деле постоянно провоцируют на такие действия.

Важно и то, что стрельба может произойти – но только при условии, если Россия начнет первой. При этом решение об открытии ответного огня может отдельно и самостоятельно принимать каждый командир любого эсминца.

Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Но мы не собираемся этого делать,

– подчеркнул Роберт Берк.

К слову, интервью с Берком вышло еще 28 июля, но почему-то только 1 августа российские СМИ начали массово тиражировать отрывки из него, акцентируя на тезисе "корабли НАТО могут стрелять в суда России".



Российские СМИ слитно пишут о заявлении Берка о возможной стрельбе в Черном море / Скриншот

Хотя основной посыл адмирала был совершенно другим – как раз в провокациях со стороны флота Кремля.

Ведь это российские истребители постоянно сопровождают американские корабли в водах Черного моря.

И хотя такое "взаимодействие" в большинстве случаев происходит безопасно, нельзя гарантировать, что так будет всегда.