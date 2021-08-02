А помітивши, почали публікувати статті з лейтмотивом "за яких умов НАТО почне стріляти по кораблях Росії". Хоча головна теза Берка в іншому: натівські судна першими вогонь не відкриватимуть.
Тим часом Жиріновський закликав завдати удару по Україні, щоб уникнути нападу на Кремль
Адмірал флоту США пояснив, чи можуть кораблі НАТО стріляти в судна Росії у Чорному морі
Роберт Берк, адмірал військового флоту Сполучених Штатів Америки та командувач сил ВМФ США в Європі та Азії, розповів журналістам, що:
- Кораблі НАТО в Чорному морі не будуть першими відкривати вогонь по суднах Росії.
- Хоча ті насправді постійно провокують на такі дії.
Важливо й те, що стрілянина може статися – та тільки за умови, якщо Росія почне першою. При цьому рішення про відкриття вогню у відповідь може окремо й самостійно приймати кожен командир будь-якого есмінця.
Можна стверджувати, що вони провокують нас на те, щоб ми завдали удар першими. Та ми не збираємося робити це,
– наголосив Роберт Берк.
До слова, інтерв'ю з Берком вийшло ще 28 липня, але чомусь тільки 1 серпня російські ЗМІ почали масово тиражувати уривки з нього, акцентуючи на тезі "кораблі НАТО можуть стріляти у судна Росії".
Російські ЗМІ гуртом пишуть про заяву Берка щодо можливої стрілянини у Чорному морі / Скриншот
Хоча основний посил адмірала був геть іншим – якраз у провокаціях із боку флоту Кремля.
- Адже це російські винищувачі постійно супроводжують американські кораблі у водах Чорного моря.
- І хоч така "взаємодія" у більшості випадків відбувається безпечно, не можна гарантувати, що так буде завжди.