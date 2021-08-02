А помітивши, почали публікувати статті з лейтмотивом "за яких умов НАТО почне стріляти по кораблях Росії". Хоча головна теза Берка в іншому: натівські судна першими вогонь не відкриватимуть.

Тим часом Жиріновський закликав завдати удару по Україні, щоб уникнути нападу на Кремль

Адмірал флоту США пояснив, чи можуть кораблі НАТО стріляти в судна Росії у Чорному морі

Роберт Берк, адмірал військового флоту Сполучених Штатів Америки та командувач сил ВМФ США в Європі та Азії, розповів журналістам, що:

Кораблі НАТО в Чорному морі не будуть першими відкривати вогонь по суднах Росії.

Хоча ті насправді постійно провокують на такі дії.

Важливо й те, що стрілянина може статися – та тільки за умови, якщо Росія почне першою. При цьому рішення про відкриття вогню у відповідь може окремо й самостійно приймати кожен командир будь-якого есмінця.

Можна стверджувати, що вони провокують нас на те, щоб ми завдали удар першими. Та ми не збираємося робити це,

– наголосив Роберт Берк.

До слова, інтерв'ю з Берком вийшло ще 28 липня, але чомусь тільки 1 серпня російські ЗМІ почали масово тиражувати уривки з нього, акцентуючи на тезі "кораблі НАТО можуть стріляти у судна Росії".



Російські ЗМІ гуртом пишуть про заяву Берка щодо можливої стрілянини у Чорному морі / Скриншот

Хоча основний посил адмірала був геть іншим – якраз у провокаціях із боку флоту Кремля.

Адже це російські винищувачі постійно супроводжують американські кораблі у водах Чорного моря.

І хоч така "взаємодія" у більшості випадків відбувається безпечно, не можна гарантувати, що так буде завжди.