Корабли ООС в Азовском море учились уничтожать противника: мощные фото и видео

В Азовском море корабельно-катерные подразделения учились уничтожать условного противника. Легендой учений было противостояние вражеским кораблям с десантом, которые зашли в акваторию и пытались захватить побережье.

Корабли отработали артиллерийские стрельбы с моря по определенным морским и береговым целям, а также совместное маневрирование и изолирование заданного района, сообщает Министерство обороны.

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Участие в учениях приняли малый бронированный артиллерийский катер ВМС ВС Украины "Лубны" и корабельно-катерная группа Мариупольского отряда морской охраны – корабль "Донбасс" и два катера.

В ситуации, когда соседнее с Украиной государство откровенно попирает международное право, наши военные должны постоянно совершенствовать свою боевую готовность, отрабатывая сценарии военной угрозы и алгоритмы реагирования в случае опасности,

– отметил командир тактической группы "Мариуполь".

Говоря о России, военный отметил, что соседка постоянно нарушает границы, наводит свои порядки на территориях независимых государств и совершает провокации в море, в частности в Азово-Черноморском бассейне.

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Совместными действиями военнослужащие Вооруженных Сил и Государственной пограничной службы Украины уничтожили условный вражеский десант и не допустили прорыв противника в глубину обороны.

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Почему это важно? По-настоящему угрожающей ситуация в Азовском море стала после того, как Россия захватила украинский Крым. Агрессор постоянно устраивает там вооруженные провокации, а само море называет "своим внутренним".



Военные эксперты сходятся во мнении, что стратегической целью России является захват всего украинского побережья Азовского моря. Российские наемники на Донбассе пытались сделать это в начале войны, но украинские воины остановили их на подступах к Мариуполю.

Азовское море: карта