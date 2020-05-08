Кораблі ООС в Азовському морі вчилися знищувати противника: потужні фото і відео
В Азовському морі корабельно-катерні підрозділи навчалися знищувати умовного противника. Легендою навчань було протистояння ворожим кораблям з десантом, які зайшли в акваторію та намагалися захопити узбережжя.
Кораблі відпрацювали артилерійські стрільби з моря по визначених морських та берегових цілях, а також сумісне маневрування та ізолювання заданого району, повідомляє Міністерство оборони.
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Участь у навчаннях взяли малий броньований артилерійський катер ВМС ЗС України "Лубни" та корабельно-катерна група Маріупольського загону морської охорони – корабель "Донбас" і два катери.
У ситуації, коли сусідня з Україною держава відверто зневажає міжнародне право, наші військові мають постійно вдосконалювати свою бойову готовність, відпрацьовуючи сценарії військової загрози та алгоритми реагування у разі небезпеки,
– наголосив командир тактичної групи "Маріуполь".
Говорячи про Росію, військовий зазначив, що сусідка постійно порушує кордони, наводить свої порядки на територіях незалежних держав і чинить провокації у морі, зокрема в Азово-Чорноморському басейні.
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Спільними діями військовослужбовці Збройних Сил та Державної прикордонної служби України знищили умовний ворожий десант та не допустили прориву противника у глибину оборони.
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Чому це важливо?По-справжньому загрозливою ситуація в Азовському морі стала після того, як Росія захопила український Крим. Агресорка постійно влаштовує там збройні провокації, а саме море називає "своїм внутрішнім".
Військові експерти сходяться на думці, що стратегічною метою Росії є захоплення всього українського узбережжя Азовського моря. Російські найманці на Донбасі намагалися зробити це на початку війни, але українські воїни зупинили їх на підступах до Маріуполя.
Азовське море: карта