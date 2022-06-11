Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов . По его словам, сейчас максимальный залп черноморского флота России ракетами "Калибр" в полном составе составляет 54 ракеты (это после затопления крейсера "Москва", поскольку вместе с ним было 70).

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Очередной ракетный удар врага

Как отметил Жданов, 10 июня россияне вывели половину флота, а возможно и большую часть кораблей, имеющих на борту ракеты такого типа. По его мнению, это свидетельствует о том, что вскоре можем ожидать очередной ракетный удар по территории Украины.

Ремонтные базы россиян больше не интересуют. Думаю, что они пытаются найти склады, где есть техника, которая поступает из-за границы. И вот эти "Искандеры" в Белоруссии, корабли России в Черном море готовятся встречать ленд-лиз,

– заявил Жданов.

Куда будет бить Россия

Он отметил, что можно только предполагать, куда будут избивать российские захватчики, поскольку никто не знает планов врага. Однако, по мнению Жданова, это может быть Западная и Центральная Украина, особенно Киев.

"Последние угрозы со стороны президента России Владимира Путина были о том, что российская армия будет наносить удары по центрам принятия решений. В то же время все решения принимаются в Киеве", - отметил он.

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